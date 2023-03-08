Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÖSYM ile YKS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Geçtiğimiz aylarda deprem nedeniyle eğitime bir süre ara verilmişti. 20 Şubat tarihi itibarıyla okular açılırken gözler üniversite sınav ve başvuru tarihlerine çevrildi. YKS AYT ve YDT oturumları olarak düzenlenecek üniversite sınavı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM ile YKS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte 2023 YKS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin son dakika açıklamaları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • YKS NE ZAMAN 2023? YKS başvuru ve sınav tarihleri: Son dakika: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?

    Son dakika YKS tarihi açıklandı... YKS başvuru ve sınav tarihi ÖSYM açıklaması sonrasında gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. İşte, ÖSYM ile YKS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru kılavuzu hakkında merak edilen güncel bilgiler...
  • YKS NE ZAMAN 2023? YKS başvuru ve sınav tarihleri: Son dakika: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?

    YKS TARİHİ AÇIKLANDI!

    ÖSYM açıklaması şu şekilde;

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • YKS NE ZAMAN 2023? YKS başvuru ve sınav tarihleri: Son dakika: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?

    YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    ÖSYM açıklaması ile sınava başvurular, 8 - 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • YKS NE ZAMAN 2023? YKS başvuru ve sınav tarihleri: Son dakika: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?

    YKS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

    Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

    YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS NE ZAMAN 2023? YKS başvuru ve sınav tarihleri: Son dakika: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?

    ÖNEMLİ DUYURU

    Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

     
  • YKS NE ZAMAN 2023? YKS başvuru ve sınav tarihleri: Son dakika: YKS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak?

    YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.