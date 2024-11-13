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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM 2025 ALES Takvimi: ALES 1-2-3 sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ve geç başvuru günü nedir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        2025 ALES Takvimi: ALES 1-2-3 sınavları ne zaman yapılacak?

        ÖSYM merakla beklenen 2025 sınav takvimini duyurdu. Milyonlarca kişinin gireceği tüm sınavların ne zaman yapılacağı, başvuru günü, geç başvuru günü ve sonuç açıklanma tarihi netlik kazandı. Peki, 2025 ALES 1-2-3 ne zaman yapılacak? İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi ile ALES'e dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 14:02 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:02
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        ÖSYM'nin 2025 sınav takvimini duyurmasıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'na dair tüm merak edilen tarihler netleşti. Gelecek sene üç kez yapılması planan ALES için araştırılan tüm tarihleri derledik. İşte, 2025 ALES sınav ve başvuru tarihleri ile sonuçların açıklayacağı gün...

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        2025 ALES/1 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES/1 başvuruları 19 Şubat ile 26 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.

        ALES/1, 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 2 Mayıs 2025'te açıklanacak.

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        2025 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Başvurular 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak. Geç başvuru günü ise 29 Mayıs 2025 olacak.

        ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        4

        2025 ALES/3 SINAV VE SONUÇ TARİHİ NEDİR?

        ALES/3 sınavı ise 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Başvurular 7-14 Ekim 2025'te; geç başvurular ise 21 Ekim 2025'te olacak. ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025'te açıklanacak.

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