ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini duyurarak milyonlarca adayın merakını giderdi. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına kadar birçok alanda düzenlenecek olan YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri netleşti. Yılın ilk günlerinden itibaren sınav hazırlıklarına başlayacak olan adaylar, başvuru ve sınav tarihlerine göre planlamalarını yapacak. Adaylar, ÖSYM’nin paylaştığı bu takvimi takip ederek başvurularını zamanında gerçekleştirebilecek. İşte 2025 sınavlarına dair tüm ayrıntılar...