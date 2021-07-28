ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasına giriş yapıp 2021 YKS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM aday şifresinin nasıl alınacağını araştırıyor. ÖSYM sınavlarına başvuru yapmak, tercih yapmak ya da sınav sonucunu öğrenmek için herkesin bir aday giriş şifresi olması gerekiyor. İşte ÖSYM AİS şifresi alma ve değiştirme hakkında merak edilenler

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ ALMA

AİS giriş şifresini unutan adaylar herhangi bir sınav başvuru merkezine müracaat ederek yeni şifre talebinde bulunabiliyorlar. Görevliye ödenecek olan 2 TL karşılığında sadece bir kaç dakikalık işlem sonrasında yeni bir şifre alınabiliyor. ÖSYM aday portal şifresini hatırlamayan adaylar, portal.osym.gov.tr adresinde yer alan şifre hatırlatma mekanizmalarından birini kullanarak problemlerini giderebilirler.

ÖSYM AİS ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Şifre değişikliği için tekrar T.C. Kimlik numarasınız ve geçici şifrenizi giriniz. Kalıcı olacak şifrenizi “Yeni Şifre” bölümüne giriniz. Şifre için harf ya da rakam olması fark etmez. Ancak en az 6 karakterli olması gerekir. Daha sonra güvenlik sorusu olarak verilen seçeneklerden birini seçiniz ve alt satırdaki “Güvenlik Sorusu Cevabı” bölümüne cevap yazınız.“Şifre Değiştir” seçeneğini tıklayınız.Güvenlik sorunuzun cevabını unutursanız sisteme giriş yapamadığınızda tekrar ÖSYM Merkezlerinden geçici şifre almanız gerekir.

ÖSYM AİS ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

ÖSYM adaylarına herhangi bir sınav merkezine gitmeden birçok işlemin elektronik ortamda yapılması imkanı sunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden; iletişim bilgisi, adres bilgisi, sınav giriş yerleri ve girilmek istenen sınavlara ilişkin başvurular gibi birçok işlemler yapılabiliyor. Herhangi bir sorun yaşanması halinde ya da sınav sonuçlarına itiraz etmek için ise ÖSYM dilekçesinde bulunası gereken Evrak Referans Numarası da bu sistem üzerinden alınabiliyor. Bunun için ilgili işlemin butonuna tıklayarak numara alım işlemi gerçekleştirilebiliyor. Sistem üzerinden yapılan en önemli işlemlerden birisi de her adayın sınava giderken mutlaka yanında bulundurması gereken 'Sınav giriş belgesi' çıktı alma işlemi. Adaylar girecekleri sınava ilişkin giriş belgesini 7 ila 15 gün kala sadece aday işlemleri sistemi üzerinden alabilmekte. ÖSYM adayların adreslerine basılı belge göndermediği için adayların belgeyi yazıcından çıktı olarak almaları ve sınava giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmiyor. Diğer yandan AİS üzerinden sınavlarda sorulan soruların yer aldığı soru kitapçığı ile girilen sınavda verilen cevapların bulunduğu cevap kağıdı da görülebiliyor. Her sınav sonrasında kurum bu bilgileri adaylara sadece ÖSYM AİS üzerinden sunuyor.