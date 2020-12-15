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KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih yapan adaylar onuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasına göre sonuçlar bugün yayınlanacak. 12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 sonuç sorgulama

KPSS 2020/14 SONUÇLARI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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