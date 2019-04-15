Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı'na yönelik sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Peki 2019 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS sınavı, ÖSYM 2019 takvimine göre YDS/1 sonuçları 19 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecekler.

YDS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak.

YDS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.