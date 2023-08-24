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        Haberler Gündem ÖSYM DUYURDU! 2023 KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile KPSS sonuç sorgulama ekranı

        ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların gündeminde yer alıyor. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumu 29-30 Temmuz'da ve ÖABT oturumu ise 6 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. İşte ÖSYM açıklaması ile KPSS sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 19:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:05
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarının tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM takvimi ile sonuçların ilan edileceği tarih netlik kazandı. Peki, 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı? İşte KPSS sonuçları sorgulama ekranı...

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        KPSS SINAVLARI TAMAMLANDI

        2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü tamamlandı.

        2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

        Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz günlerinde yapıldı.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.

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        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

        *Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.

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        KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

        Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

        2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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