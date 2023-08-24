ÖSYM DUYURDU! 2023 KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile KPSS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM DUYURDU! 2023 KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile KPSS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarının tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM takvimi ile sonuçların ilan edileceği tarih netlik kazandı. Peki, 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı? İşte KPSS sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT ise 6 Ağustos Pazar günü iki oturumda tamamlandı.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirildi.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

*Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.