YKS gözetmen ücreti ödeme tarihleri, sınavın sona ermesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl, ÖSYM görevli ücretleri sınavın tamamlanmasının ardından bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı. Peki, "ÖSYM görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 YKS gözetmen ücreti ne kadar?" İşte detaylar...