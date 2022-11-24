2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu kurumlarına alım için tercihler Aralık ayı içerisinde yapılacak. Bu yıl KPSS sınavlarında istedikleri puanları elde edemeyen adaylar veya 2 ila 4 yıllık üniversite ve lise mezunları ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre sınavlara başvuruda bulunabilirler.

Sınav başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiren adaylar sınava girebilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar geç başvuruda bulunabilirler.

KPSS ön lisans ve ortaöğretim puanına sahip adaylar 2 yıl tercih yapabilirler.