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KPSS 2023 ne zaman, sınav takvimi belli oldu mu?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından 2023 yılı sınav takvimi yayımlandı ve KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvuru ve sınav tarihleri belirlendi.

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  • ÖSYM KPSS BAŞVURU TAKVİMİ: KPSS 2023 ne zaman, sınav takvimi belli oldu mu? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı?

    2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu kurumlarına alım için tercihler Aralık ayı içerisinde yapılacak. Bu yıl KPSS sınavlarında istedikleri puanları elde edemeyen adaylar veya 2 ila 4 yıllık üniversite ve lise mezunları ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre sınavlara başvuruda bulunabilirler.

    Sınav başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiren adaylar sınava girebilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar geç başvuruda bulunabilirler.

    KPSS ön lisans ve ortaöğretim puanına sahip adaylar 2 yıl tercih yapabilirler.
  • ÖSYM KPSS BAŞVURU TAKVİMİ: KPSS 2023 ne zaman, sınav takvimi belli oldu mu? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı?

    KPSS 2023 SINAVLARI NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre KPSS

    - 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

    - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

    - 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.
  • ÖSYM KPSS BAŞVURU TAKVİMİ: KPSS 2023 ne zaman, sınav takvimi belli oldu mu? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı?

    KPSS 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı, Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT sınavları için başvuru tarihleri açıklandı.

    Buna göre KPSS sınavlarına adaylar 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde başvurularını yapacak.

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