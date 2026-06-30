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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 || KPSS başvuruları Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

        ÖSYM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 || KPSS başvuruları Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

        KPSS'ye hazırlanan milyonlarca adayın gündeminde tek bir soru var: Başvurular ne zaman başlayacak? Lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için süreç her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkatle takip ediliyor. Takvimin açıklanmasına kısa bir süre kala, adaylar başvuru tarihlerini kaçırmamak adına gelişmeleri yakından izliyor. Peki, KPSS başvuruları Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 00:32 Güncelleme:
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        1

        KPSS’ye hazırlanan milyonlarca adayın gündeminde tek bir soru var: Başvurular ne zaman başlayacak? Lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için süreç her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkatle takip ediliyor. Takvimin açıklanmasına kısa bir süre kala, adaylar başvuru tarihlerini kaçırmamak adına gelişmeleri yakından izliyor. Peki, KPSS başvuruları Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır.

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir.

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecektir.

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

        KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

        KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

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