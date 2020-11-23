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HaberlerGündemÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavında heyecanlı bekleyiş! KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte son
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ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavında heyecanlı bekleyiş! KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte sonuç tarihi

ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı dün binlerce adayın katılımıyla ülke genelinde gerçekleşti. Sınav sonrası adaylar KPSS Ortaöğretim soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevaplarını ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları tarihi...

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavında heyecanlı bekleyiş! KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte son

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gerçekleştirilmesiyle beraber binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavına giren binlerce vatandaş KPSS Ortaöğretim soru ve cevapların açıklanma tarihini de merak ediyor. Peki KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları açıklandı mı?

2020 ÖSYM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.

KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Sınava ilişkin kitapçık henüz erişime açılmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Öte yandan 25 Ekim'de gerçekleşen KPSS Önlisans soru ve cevapları 26 Ekim saat 14'00'te yayımlanmıştı. Bu nedenle KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarının da 1 gün sonra yani 23 Kasım Pazartesi günü (bugün) saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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