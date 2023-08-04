ÖSYM KPSS sonuç tarihini açıkladı! 2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuç tarihi, ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılırken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler KPSS sonuçları sorgulama ekranına çevrilecek. İşte 2023 KPSS sonuç tarihi...

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.

Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos tarihinde duyurulacak.