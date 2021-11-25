Vakalar artıyor: Bir ülkede daha aşısızlara kısıtlama!

2022 ÖSYM sınav takvimi, önümüzdeki yıl sınava girecekler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle YDS, YKS ve KPSS'ye girecekler sınav ve sınav başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM 2022 sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınavların ve sınav başvuru tarihlerinin belli olacağı takvimin önümüzdeki yılın ilk günlerde yani Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere şuan ki güncel takvim Ocak ayında açıklandı. Yeni takviminde 2022 Ocak ayında açıklanması bekleniyor.