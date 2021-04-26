Yurt genelinde tam kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Tüm sınavlar ertelenecektir." açıklamasında bulundu. ÖSYM sınavları ertelenecek mi?

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Daha önce koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok sınav iptal edilmiş ve yerine yeni bir tarih belirlenmişti. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Tam kapanma tarihleri içerisinde 2 Mayıs'ta ALES sınavı var. ALES sınavı özelinde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapılması bekleniyor.