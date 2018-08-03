ÖSYM tercih kılavuzu 2018! YKS tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite taban ve tavan puanları yayımlandı mı?

ÖSYM tercih kılavuzunu YKS sonuçlarının ardından yayımladı. Üniversite adaylarının tercih süreci de böylelikle başlamış oldu. Şimdi adaylar üniversitelerin taban ve tavan puanlarına göre kendileri için en doğru tercihi belirlemeye çalışıyor. ÖSYM geçmiş 3 yılın üniversite taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını yayımladı. İşte YKS 2018 tercih kılavuzu ve detaylar...