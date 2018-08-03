ÖSYM tercih kılavuzu 2018! YKS tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite taban ve tavan puanları yayımlandı mı?
03.08.2018 - 12:40 | Güncelleme:
ÖSYM tercih kılavuzunu YKS sonuçlarının ardından yayımladı. Üniversite adaylarının tercih süreci de böylelikle başlamış oldu. Şimdi adaylar üniversitelerin taban ve tavan puanlarına göre kendileri için en doğru tercihi belirlemeye çalışıyor. ÖSYM geçmiş 3 yılın üniversite taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını yayımladı. İşte YKS 2018 tercih kılavuzu ve detaylar...
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ÖSYM üniversite adayları için tercih kılavuzunu yayımladı. YKS sonuçları ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacak olan üniversite adayları, gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. İşte ÖSYM'nin yaptığı son açıklamalar ve 2018 tercih kılavuzu
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ÖSYM TERCİH KILAVUZU 2018 YAYIMLANDI!
ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu ay başında yayımlandı. Adaylar üniversite tercihlerini kılavuzda yer alan bilgilere ve talimatlara göre yerine getirecek.
Adaylar 2018-YKS tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedebilirsiniz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir. Tercih bildirim işleminizi tamamlayıp kaydettikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi aynı elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
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TYT puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamaz. TYT puanı 150’nin üstünde ama AYT puanları 180’nin altında olanlar, Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilir. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilinir. AYT puanları 180’nin üzerinde olanlar Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını ve Tablo-4’te yer alan lisans programlarını tercih edebilir. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilinir.
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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İLE BAŞARI SIRALAMALARI
ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak 2018-YKS tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla 2018-YKS’de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösterir tablolar hazırlanmıştır. Adaylar, bu bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018 yılında sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmalıdır" ifadelerine yer verdi.
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