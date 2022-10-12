ÖSYM'den tarafından YDUS başvurusu hakkında açıklama yapıldı. Önümüzdeki aylarda uygulanacak olan sınava ilişkin detaylar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan YDUS başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru ekranı erişime açıldı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) sınavı tarihi ve başvuru süresi de yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Peki, YDUS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? YDUS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 ÖSYM YDUS başvuru ekranı...