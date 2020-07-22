ÖSYM YKS kontenjan kılavuzu 2020

ÖSYM YKS kontenjan kılavuzunu resmi internet sayfasında öğrencilerin erişimine sundu. YKS tercihlerin başlayacağı tarih de belirlendi. İşte, 2020 YKS tercih klavuzu hakkında detaylar.

2020 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖSYM'nin resmi internet sayfasında YKS tercih kılavuzu ile ilgili ön bilgilendirme kılavuzu yayımlandı.

Bu kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce

tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve

ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

ÖN BİLGİLENDİRME KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN



DİKKAT: Tercih süresi, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik

yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek

saklayınız.



Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Kılavuzun yayımlanması ve

uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.06.2020 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020

YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.