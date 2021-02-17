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OTAM 10 bininci testini gerçekleştirdi

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM),10 bininci testini başarıyla tamamladığını duyurdu. 10 bininci testin, BD Otomotiv'in elektrikli hafif ticari aracına gerçekleştirildiği kaydedildi. Otomotiv sektörünün, elektrikli araçlarda da yeni ürün geliştirme süreçlerinde test çalışmaları için tercihlerinin OTAM olmaya devam ettiğini belirten OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "OTAM yurtiçinde ve özellikle çevre ülkelerde yeni teknolojilerde de bölgesel önemli bir test merkezi olma yolunda başarıyla ilerliyor" dedi

OTAM 10 bininci testini gerçekleştirdi
HABERTURK.COM

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM),test sayısında 10 bine ulaştığını bildirdi. Merkezde, 10 bininci test olarak Boyner ve Doğan aileleri tarafından kurulan BD Otomotiv tarafından elektrikli araca dönüştürülmüş hafif ticari aracın tip onay testleri kapsamında enerji tüketimi ve menzil testlerinin yapıldığı kaydedildi.

OTAM laboratuvarındaki test sürecinin aynı anda yurtdışından da takip edildiği belirtildi. Hollanda'dan ve Çin'den teknik servis uzmanlarının, OTAM'ın Artırılmış Gerçeklik Uzaktan Yönetim Platformu sayesinde laboratuvarlara uzaktan bağlandığı ve bu elektrikli aracın tip onayı için testleri ile sonuçlarını yakından izleyebildiği açıklandı.

YÜZDE 35'İ SON 3 YILDA

OTAM'ın kuruluşundan itibaren geçen 18 senede gerçekleştirilen toplam 10 bin testin yüzde 35'inin son 3 senede gerçekleştirildiğini aktaran OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Gerçekleştirilen 10 bin adet test ile, ülkemizde en çok test gerçekleştiren test firması olmayı da başardık. OTAM'ın yurtiçinde ve özellikle çevre ülkelerde yeni teknolojilerde de bölgesel önemli bir test merkezi olma yolunda başarıyla ilerlemesinde büyük payı olan TAYSAD, OSD, OİB ile, başta Oyak Renault, Ford Otosan, BMC Power, Tümosan, AVL, FEV, Alkor, Birinci, Ditaş, Mapa gibi onlarca otomotiv ve savunma sanayi firmalarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

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