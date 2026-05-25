Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Oteller doldu mu? Tatilciler en çok nereyi tercih etti?

        Oteller doldu mu? Tatilciler en çok nereyi tercih etti?

        9 günlük bayram tatili turizm sektörüne nefes aldırdı mı? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 00:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda turizm sektörü ne durumda?

        9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Peki turizm sektörü bayramı nasıl geçirecek? Rezervasyonlar dolu mu? Turizmci Murat Akbal, sektördeki hareketliliği şöyle anlatıyor:

        * 9 günlük tatil sektöre moral verdi ancak vatandaş artık yalnızca tatil süresine değil, cebindeki bütçeye bakıyor. Ulaşım, konaklama ve yeme-içme maliyetleri ailelerin kararını zorlaştırıyor.

        * Kurban Bayramı döneminde otellerdeki hareketliliğin büyük bölümünü yerli turist oluşturuyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde kısa süreli aile tatilleri ön plana çıkarken, birçok işletmede rezervasyonların ana kaynağını iç pazar oluşturuyor.

        REKLAM

        * Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Çeşme gibi turizm merkezlerinde bayram döneminde doluluk oranlarının yüzde 70–85 seviyelerine ulaşması bekleniyor, şehir otellerinde ise bu oran yüzde 60 civarında seyredecek.

        * Bayram döneminde otellerdeki ana hareketliliği yerli turist sağlıyor. Özellikle aile otelleri, butik tesisler, sahil bölgeleri ve kısa süreli konaklamalarda Türk misafir yoğunluğu çok yüksek. İnsanlar artık daha kısa süreli ama bütçesine uygun tatil planlamaya çalışıyor.

        * Yabancı turist tarafında ise sezon hareketliliği sürüyor. Rusya, Almanya, İngiltere ve Körfez ülkelerinden gelen turistler özellikle Antalya, Marmaris Bozburun, Trabzon, ve Karadeniz hattına ilgisi devam ediyor. Ancak bayram dönemindeki ana ekonomik hareketlilik yine iç turizm tarafından sağlanıyor.

        * Doğayla iç içe, sakin ve daha özel tatil anlayışının öne çıkmasıyla birlikte özellikle butik oteller bu sezon yoğun talep görüyor.

        * Geçmiş yıllarda yüzde 80 doluluk işletmeciyi rahatlatıyordu. Bugün ise enerji giderleri, personel maliyetleri, kira artışları ve gıda enflasyonu nedeniyle dolu çalışan birçok tesis bile maliyet baskısı altında kalıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler finansman sorunu yaşıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel "Babaocağını geri almak üzere" diyerek Genel Merkez'den ayrıldı, Meclis'e yürüyüşe geçti

        İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkeze gelirke...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi