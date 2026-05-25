Oteller doldu mu? Tatilciler en çok nereyi tercih etti?

9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Peki turizm sektörü bayramı nasıl geçirecek? Rezervasyonlar dolu mu? Turizmci Murat Akbal, sektördeki hareketliliği şöyle anlatıyor:

* 9 günlük tatil sektöre moral verdi ancak vatandaş artık yalnızca tatil süresine değil, cebindeki bütçeye bakıyor. Ulaşım, konaklama ve yeme-içme maliyetleri ailelerin kararını zorlaştırıyor.

* Kurban Bayramı döneminde otellerdeki hareketliliğin büyük bölümünü yerli turist oluşturuyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde kısa süreli aile tatilleri ön plana çıkarken, birçok işletmede rezervasyonların ana kaynağını iç pazar oluşturuyor.

* Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Çeşme gibi turizm merkezlerinde bayram döneminde doluluk oranlarının yüzde 70–85 seviyelerine ulaşması bekleniyor, şehir otellerinde ise bu oran yüzde 60 civarında seyredecek.

* Bayram döneminde otellerdeki ana hareketliliği yerli turist sağlıyor. Özellikle aile otelleri, butik tesisler, sahil bölgeleri ve kısa süreli konaklamalarda Türk misafir yoğunluğu çok yüksek. İnsanlar artık daha kısa süreli ama bütçesine uygun tatil planlamaya çalışıyor.

* Yabancı turist tarafında ise sezon hareketliliği sürüyor. Rusya, Almanya, İngiltere ve Körfez ülkelerinden gelen turistler özellikle Antalya, Marmaris Bozburun, Trabzon, ve Karadeniz hattına ilgisi devam ediyor. Ancak bayram dönemindeki ana ekonomik hareketlilik yine iç turizm tarafından sağlanıyor.

* Doğayla iç içe, sakin ve daha özel tatil anlayışının öne çıkmasıyla birlikte özellikle butik oteller bu sezon yoğun talep görüyor.

* Geçmiş yıllarda yüzde 80 doluluk işletmeciyi rahatlatıyordu. Bugün ise enerji giderleri, personel maliyetleri, kira artışları ve gıda enflasyonu nedeniyle dolu çalışan birçok tesis bile maliyet baskısı altında kalıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler finansman sorunu yaşıyor.

