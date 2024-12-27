'Oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden 'oto yedek parça' ilanları vererek, farklı illerde 274 kişiyi yaklaşık 2 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile 3 aylık projeli ve teknik takipli çalışmalar yürütüldü.