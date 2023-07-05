Otobüs durağındaki dehşette sanık şoke etti: Birisi uyarsaydı kullanmazdım

Hakkında dava açılan sanık Ergün Gürdal ilk duruşmada verdiği ifadesinde, olay sırasında yoldayken baygınlık geçirdiğini iddia ederek, "Ben kendime geldiğim zaman ambulans, polis, hepsi oradaydı. Böyle bir şey olmasını istemezdim, benim de ailem var. Kazanın olduğu gün yemin ederim uyuşturucu madde kullanmadım. Arabada da sadece boş bir bira kutusu vardı ama ben onu günlerdir çöpe atmak için bekletiyordum. Baygınlık geçirmemin sebebi, hastalığım" demişti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 3 Eylül 2021 tarihinde, sanık Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan hafif ticari aracın hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına dalarak Suzan Metin ve İlhan Metin'in ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

"EPİLEPSİ HASTALIĞI İDDİASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Şikayetçi Alpaslan Metin'in avukatı Şeyma Nur Kul, "Raporda belirtildiği gibi sanığın esrar etkisi altında emniyetli şekilde araç idare edemeyeceği ortadadır. Ayrıca epilepsi hastası olduğu yönündeki iddialar suçtan kurtulmaya yöneliktir. Bu hastalığa sahip olduğuna dair kesin bir teşhis bulunmamaktadır. Sanığın daha önce defalarca nöroloji randevuya sevk edildiği buna rağmen gitmediği, ayrıca herhangi bir ilaç kullanımı olmadığı da belirtilmiştir. Olası kasıtla ölüme neden olmaktan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Şikayetçi Özlem Karataş ve Nuriye Karataş'ın avukatı Mustafa Zorbozan ise sanık hakkında epilepsi hastalığına dair kesin tanı konulsa bile kusurunu ortadan kaldırmayacağını belirterek "Sanığın Aralık 2020 ve Ocak 2021 dönemlerinde bilinç kaybı neticesinde hastaneye başvurduğu, yani epilepsi hastası olsa dahi sonucu kabullenerek araç kullandığı ortadadır. Ayrıca araçta boş alkol şişesi bulunmuştur, esrar kullanması da sanığın sonucu kabullendiğini göstermektedir" dedi.

Diğer şikayetçi avukatları da sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini, tutukluluk halinin devamını talep etti.