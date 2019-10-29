Otobüs, metrobüs, metro ve vapur seferlerinde bugün İstanbullu'lar ücretsiz faydalanıyor. İBB'nin aldığı karar doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak. İşte ücretsiz zolan toplu ulaşım araçlarına dair detaylar...
METROBÜS, OTOBÜS METRO SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?
İBB Meclisi, 17 Ekim’deki toplantısında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini oy birliğiyle karara bağlamıştı.Yolcular, 29 Ekim 2019 Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücretsiz ulaşım 29 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek.
HANGİ TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ (29 EKİM)
İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç),Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
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