Otobüs şoföründen akılalmaz intikam! Görevden alındı...

Demircioğlu Caddesi'nde seyreden, Çanakkale Belediyesine ait 17 FY 343 plakalı halk otobüsünün şoförü ile bir bisiklet sürücü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, bisiklet sürücüsü, otobüs şoförüne küfretti, otobüs şoförü ise bisiklet sürücüsünü kovaladı.

Çevredekilerin araya girip tarafları yatıştırmasının ardından, otobüs şoförü tartışma esnasında yola düşen bisikleti aracıyla ezerek, bir süre sürükledi.

Bu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından belediyeye yapılan şikayet sonrası, otobüs şoförü görevinden uzaklaştırıldı.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLDUK"

Çanakkale Bisiklet Platformu'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale'de bisiklet kültürünün yerleşmesi ve bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Trafikte yaşanan bu tür olayların, hem vatandaşları hem de bisiklet kullanıcılarını tedirgin ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün akşam saat 20.00'de, Çanakkale Belediyesine ait otobüs şoförünün bir bisikletliyi kovalaması, devamında bisikletinin üstünden otobüs ile geçmesi kabul edilemez bir durumdur. Konuyu öğrendiğimiz andan itibaren tepki ve şikayetlerimizi ilgili mercilere bildirerek, konunun takipçisi olduk. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden gelen açıklamada, şoför hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı, kişinin artık toplu taşımada şoförlük yapamayacağı, bisikletli arkadaşımızın zararını tazmin etme ve özür dilemek adına kendisiyle iletişime geçilmeye çalışıldığı belirtilmiştir."

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