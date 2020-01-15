Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle, evcil hayvanların şehirlerarası otobüslerde taşınmasının önü açıldı.

Buna göre aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak koşuluyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek.

Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer de düzenlenebilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine, 2 uyarma cezası verilecek.

Daha önce özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınması öngörülüyordu. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamıyordu.

KANGAL KÖPEĞİ

Düzenleme, hayvanseverleri olduğu kadar otobüs işletmelerini de sevindirdi. Ancak, bazı “sıra dışı” sayılabilecek örnek olaylar da yaşanıyor. Bir yolcu, düzenleme sonrasında kangal köpeği ile seyahat etmek istedi. Bu talep, söz konusu değişikliği kapsamadığı için reddedildi.

Peki, otobüs içinde evcil hayvan taşıma koşulları neler? Bu soruyu, uygulamanın içinde olanlara yönelttik. Şehirlerarası bir otobüs işletmesinin yönetim kurulu üyesi ve Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Üyesi Mustafa Tekeli, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine kuralları tek tek şöyle sıraladı:

- Düzenleme, her cins ve özellikle kedi ya da köpeği içermiyor.

- Kedi ve köpeğin evcil ve daha önemlisi de en fazla 8 kilogram ağırlığında olması gerekiyor.

- Aşı karneli ve kafes içinde olacak.

- Sahibi, gerekirse kafes içindeki kedi, köpek ya da kuşu için koltuk da satın alabilir. Yolcu, sadece yanındaki koltuğu satın alabilir.

- Önde ya da arkada koltuk talepleri geri çevriliyor.

“BİZ DE İSTEDİK”

Tekeli, otobüs firmalarının da bu düzenlemeyi çok istediğini belirterek, “Daha önce evcil havyanlar otobüs içinde taşınamıyordu. Bagajların olduğu bölümlerde taşınıyordu. Bu bölümler kış mevsiminde soğuk ve zaman zaman da havasız kalabiliyordu. Otobüs içinde evcil hayvana izin verilmesi çok önemli bir adımdır” dedi.

Tekeli, otobüs firmalarının hayvan taşımacılığına ilişkin görseller de bastırdığını ve vatandaşı bu yolla bilgilendirdiğini söyledi.