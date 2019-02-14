Olay, sabah saatlerinde E-5 Topkapı mevkiiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü için yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı yapıldı. Yolcu otobüsünü durduran ekipler, arama yaptı. İHA'nın haberine göre; yapılan aramanın ardından otobüsün içindekilerin tekstil malzemesi olduğu ortaya çıktı.

Otobüste yapılan arama nedeniyle E-5 Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Aramanın ardından otobüs serbest bırakılırken, bir süre sonra trafik normale döndü.