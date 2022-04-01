HABERTURK.COM

İkinci el araç şirketi Otokoç 2. El, giderek büyüyen ikinci el pazarındaki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi doğrultusunda satış kanallarını çeşitlendirerek bayilik ağı oluşturmaya başladı.

Otokoç 2. El’in ilk bayi açılışı ise Denizli’de gerçekleşti. Bayi açılışı vesilesiyle düzenlenen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Bayi Sahibi ve Turkuaz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Zeybekci, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici'nin katıldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Otokoç 2. El’in ilk bayi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kuruluşumuzdan bu yana topluluğumuzun en önemli iş kollarından biri olan otomotivi bu güçlü yatırım ve büyüme perspektifiyle ele alıyoruz. Otomotiv öyle bir sektör ki, üretimden satışa ve satış sonrasına uzanan, çok büyük bir değer zincirini, dev bir ekosistemi kapsıyor. Bu değer zincirinin nihai müşteriye doğrudan temas eden halkalarındaki yatırımlarımızı ve yeniliklerimizi de sürdürüyoruz. Otokoç Otomotiv’in bugün bir araya gelmemize vesile olan adımı da bunun bir örneği" dedi.

İkinci el pazarındaki hedeflere de değinen Koç, "Bayilik sistemini de devreye aldığımız ikinci el pazarında önemli hedeflerimiz var. Otokoç 2. El, teknolojiyle desteklenmiş, her koşulda müşteri memnuniyetini esas alan ve çevik bir yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürecek. Bu yıl içerisinde Türkiye’nin dört bir yanında bayi teşkilatı yapılanmamızı tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'DENİZLİ'DEKİ İKİNCİ EL PAZARI 3 KATINA ÇIKACAK'

Eski Ekonomi Bakanı ve bayi sahibi Turkuaz Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Zeybekci de, "Denizli’nin ikinci el otomotiv pazar yeri olmasında da bu yatırımın önemli yeri olacak. Denizli’deki ikinci el otomotiv pazarını 2-3 katına çıkaracağımıza olan inancımız tam. Otokoç markasının şehrimize gelişi büyük bir fırsat. Otokoç’un güvencesi, Turkuaz’ın itibarı ile istiyoruz ki ikinci el dendiğinde Denizli akla gelsin istiyoruz" diye konuştu.

HEDEF 2026 SONUNA KADAR 30 BAYİ

İkinci el otomobil sektörü uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tutarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici de, "Otokoç 2. El markamızla, Türkiye çapında 25 lokasyonda hizmet veriyoruz. Türkiye’de 2021 yılında toplam 24 bin adet satışın gerçekleştiği kurumsal ikinci el araç pazarında liderlik konumumuzu ve dünyada bölgesel bir oyuncu olma hedefine yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Otokoç 2. el satış kanallarını 2022 sonuna kadar 10, 2026 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak toplamda 30 civarında bayiye ulaşarak büyütmeyi hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.