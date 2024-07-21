Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayıp

Adana'da otomobil göle düştü: 2'si çocuk 4 kişi kayıp!
Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir otomobil Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
Adana'da Çatalan Köprüsü’nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne düştü.
DHA'nın haberine göre araçta bulunduğu iddia edilen 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
DEMİR KORKULUKLARI AŞTI
Kaza, saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Çatalan Köprüsü’nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü’ne düştü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.