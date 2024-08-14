Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen İstanbul plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Reşit Baskın (84) olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.