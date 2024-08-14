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        Haberler Gündem Güncel Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:28
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        Şanlıurfa'da feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen İstanbul plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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        Kazada, otomobildeki Reşit Baskın (84) olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        #Şanlıurfa
        #trafik kazası
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