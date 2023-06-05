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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde otomobilin seyir halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara-Konya yolu Ahiboz mevkisinde meydana geldi.

Konya istikametine seyir halinde olan Emre Ataç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan H.E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Ayhan D. (52) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Emre Ataç ise ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ataç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ataç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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