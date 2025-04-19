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        Haberler Gündem Otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - En Son Haberler

        Otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 22:40 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:46
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        Van'da feci kaza
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        Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3ü hayatını kaybetti.Trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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