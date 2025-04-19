Otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı
Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3ü hayatını kaybetti.Trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.