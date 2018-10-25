Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timlerinin, Serdivan ilçesindeki uygulaması sırasında durdurulan aracın sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi sonucu polis memuru Günay Doğdu'nun yaralanmasına ilişkin aranan sürücü Ş.K, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

AA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada konuyla ilgili daha önce gözaltına alınan otomobilde bulunan 2 şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

OLAY

17 Ekim'de Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine 34 NJ 3641 plakalı otomobili durdurmuş, polis memuru Günay Doğdu'nun kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirmişti.

Bu sırada durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu tespit edilen polis memuru, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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