Otomobilin üstünde seyahat ettiler
Sarıyer'de 2 kişi, seyir halindeki üstü açık otomobilin kapılarına oturarak yolculuk yaptı. Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 01.09.2025 - 00:22 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:22
DHA'nın haberine göre; olay saat 22.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde yaşandı. Caddede seyir halindeki üstü açık otomobildeki 2 kişi, aracın kapılarına oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.
Araç üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyreden kişilerin yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
