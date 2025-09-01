Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Otomobilin üstünde seyahat ettiler | Son dakika haberleri

        Otomobilin üstünde seyahat ettiler

        Sarıyer'de 2 kişi, seyir halindeki üstü açık otomobilin kapılarına oturarak yolculuk yaptı. Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 00:22 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:22
        Otomobilin üstünde seyahat ettiler
        DHA'nın haberine göre; olay saat 22.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde yaşandı. Caddede seyir halindeki üstü açık otomobildeki 2 kişi, aracın kapılarına oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

        Araç üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyreden kişilerin yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

