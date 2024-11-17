Otomobiliyle vakaya giden ambulansın peşine takılarak taciz etti
İstanbul Pendik'te bir sürücü, otomobiliyle ambulansın peşine takılarak selektör yapıp yol istedi. Emniyet şeridine girerek trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 17.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:26
İstanbul Pendik D-100 kara yolunda bir otomobilin sürücüsü, vaka ihbarına giden ambulansın peşine takıldı.
Emniyet şeridi ihlali de gerçekleştiren sürücü, selektör yaparak ambulanstan yol istedi.
Otomobil sürücüsünün tehlikeli hareketleri, ambulans ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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