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Fiat, bağlanabilirlik teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’e yeni özellikler eklediğini duyurdu. Tofaş’ta Türk mühendisler tarafından geliştirilen bağlantılı araç teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect’in, bayilerde araca monte ettirilerek, uygulamanın Apple Store ve Google Play Store’dan indirilebileceği kaydedildi.





Dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini belirten Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin, müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak 2018 yılında Fiat Yol Arkadaşım Connect’i geliştirdiklerini bildirdi.

Ürünün altyapı yönetimi ve geliştirmesinin Tofaş Satış Sonrası Connectivity ekibi, Tofaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge birimleriyle bağlantılı araç platformu partneri Comodif ile hayata geçirdiklerinin de bilgisini paylaşan Şahin, "Fiat marka hedefimiz teknolojiye, tasarım ve konfora herkesin ulaşabilmesi. Tüm Egea model ailesi araç sahiplerinin faydalanabildiği bu teknolojiyi ayrıca Doblo, Fiorino ve Ducato’da da sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZA RİSKİ YÜKSEK BÖLGEYİ BİLDİRECEK

Şahin, Fiat Yol Arkadaşım Connect'e yeni eklenen özellikler ile ilgili olarak da, "Uzaktan kapı kilitleme-açma yapılabiliyor, otopark lokasyonlarına km uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesini öğrenebiliyor, akü, lastik, adblue ve LPG seviyelerini kontrol edebiliyor. Ayrıca, kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezimize anında uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezimiz kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti gönderiyor olduğumuz gibi; müşterimize ulaşamazsak otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti gönderiyoruz" dedi.

Hüseyin Şahin, uygulamaya eklenen 'Kaza Kara Nokta Bildirimi' hakkında bilgi paylaşarak "2021 yılındaki ürün güncellemeleri kapsamında ilk olarak kaza riski yüksek 250 nokta için “Kaza Kara Nokta Bildirimi”ni uygulamamıza ekledik. Bu bildirim sayesinde, araç seyir halindeyken kaza ile sık karşılaşılan noktalara yaklaşıldığında kalp atışını andıran özel bir uyarı bildirimi ile, sürücülerin risk içeren bölgelerde çok daha dikkatli ve güvenli bir şekilde araç kullanmalarına destek oluyoruz” dedi.

Yapay zekâ destekli araç içi asistanı üzerinde çalıştıklarının da bilgisi paylaşan Şahin, "Bu alanda önemli atılımlarımızdan biri Fiat Yol Arkadaşım Connect ile entegre olacak ve ‘Sestek’in teknolojileriyle destek vereceği araç içi sesli asistan projemiz. Yapay zekâ destekli araç içi asistanı ile sürüş esnasında sürücü ve araç içi sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz. 2022-2025 yılları arasında Connect’le sadece araçla sürücüyü değil, kullanıcısıyla akıllı ev sistemlerini ve diğer Connect’li araçları da birbiriyle bağlantılı hale getireceğiz” dedi.

PAZAR PAYI YÜZDE 18

Fiat’ın 2021 performansını değerlendiren Altan Aytaç ise; "Yılın ilk 8 ayında 78 bin 726 bin adetle toplam otomotiv pazarının liderliğini sürdürüyoruz. Fiat markası Ağustos ayında 10 bin 366 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek, otomotiv pazarının tek başına yüzde 17.7’sini oluşturdu. Yılı 800-850 bin bandında kapatacağını öngördüğümüz 2021 toplam otomotiv pazarında hedefimiz, liderliğimizi sürdürürken, teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırmak" dedi.