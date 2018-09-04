Otomotiv ihracatı
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Otomotiv ihracatında artış

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ağustos ayında yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti

04.09.2018 - 17:42 | Güncelleme: AA

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik üyesi firmalar aracılığıyla yılın sekiz ayındaki dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,48 artışla 21 milyar 648 milyon dolara çıktı.

UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı yüzde 13,49 artışla 31 milyar 877 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşirken, ağustos ayındaki dış satım 1 milyar 688 milyon dolar oldu.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 düşüşle 1 milyar 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

OİB'in 1 Ocak-31 Ağustos 2018 dönemindeki sekiz aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,75 artışla 18 milyar 792 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık dış satımı da yüzde 12,92 yükselişle 27 milyar 709 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,47 azalarak 83 milyon 641 bin dolar olarak gerçekleşti.

UTİB'in 8 aylık dönemdeki dış satımı yüzde 9,50 artışla 843 milyon 743 bin dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 7,68 yükselişle 1 milyar 250 milyon dolar seviyelerine geldi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,24 düşüşle 48 milyon 942 bin dolarlık ihracat yaptı.

UHKİB'in 2018'in sekiz aylık dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,73 artışla 431 milyon 16 bin dolar, 12 aylık ihracatı da yüzde 13,7 yükselişle 611 milyon 761 bin dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ağustos ayı ihracatı ise yüzde 6,97 artarak 15 milyon 78 bin dolara çıktı. UMSMİB'nin sekiz aylık ihracatı 10,39 yükselerek 112 milyon 554 bin dolara ulaştı.

Ağustos ayında yüzde 37,5 artışla 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) sekiz aylık dış satımı 90 milyon 579 bin dolar olurken, 12 aylık ise 130 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye ekonomisinin direncini ihracatla artırabileceğini belirterek, "İhracata dayalı büyüme modelini benimsemiş ve bu yolda ciddi adımlar atan bir ülke konumundayız. Önümüzdeki dönemde ithalat ihtiyacımızı minimumda tutup, ihracatın çeşitliliği ve niteliğini artırma noktasında çalışmalıyız. Yeni pazarlara ve coğrafyalara özel stratejiler geliştirmeli, 'Made in Turkey' algısını yaygınlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

İhracatın 2016 yılından bu yana istikrarlı bir büyüme eğilimi yakaladığını hatırlatan Çelik, Türkiye'nin ihracatta olgunluk dönemine geçtiğini vurguladı.

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