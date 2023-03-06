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Otomotiv ihracatında yüzde 4 artış

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı şubatta yaklaşık yüzde 4 artışla 2,6 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotivin payı ise yüzde 15,9 olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, endüstrinin bu yıl ocak-şubat dönemi ihracatı da yüzde 12 artışla 5,3 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen ay endüstri tarihindeki en iyi ikinci şubat ayı performansına imza atmayı başardık. AB içinde Fransa'ya yüzde 69, Slovenya'ya yüzde 91, Belçika'ya yüzde 62 artış oldu" dedi

Otomotiv ihracatında yüzde 4 artış

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı şubatta yüzde yüzde 3,7 artış ile 2,6 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotivin payı ise yüzde 15,9 olarak gerçekleşti. Endüstrinin bu yıl ocak-şubat dönemi ihracatı da yüzde 12 artışla 5,3 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen ay endüstri tarihindeki en iyi ikinci şubat ayı performansına imza atmayı başardık. Çekiciler ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatında yüksek oranlı artışlar kaydettik. Ülkeler bazında ise Fransa'ya yüzde 69, Slovenya'ya yüzde 91, Belçika'ya yüzde 62 artış oldu" diye konuştu.

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 2 artışla 1 milyar 150 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 10,5 azalarak 727 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 artarak 417 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 77 artarak 176 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 94 artarak 131 milyon dolar oldu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI UKRAYNA'YA YÜZDE 88 ARTTI

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 6 oranında artış görülürken, Rusya'ya yüzde 21, Fransa'ya yüzde 16, Ukrayna'ya yüzde 88 ihracat artışı, ABD'ye yüzde 14, İsrail'e yüzde 29 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 72, Slovenya'ya yüzde 103, Belçika'ya yüzde 188, Fas'a yüzde 108 ihracat artışı görülürken, Birleşik Krallık'a yüzde 41, İspanya'ya yüzde 34, Almanya'ya yüzde 17, Polonya'ya yüzde 25, İsveç'e yüzde 62, ABD'ye yüzde 98, Mısır'a yüzde 100 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 29, ABD'ye yüzde 100 ihracat düşüşü görülürken, İtalya'ya yüzde 40, Slovenya'ya yüzde 110, Fransa'ya yüzde 54, Belçika'ya yüzde 26 ve Danimarka'ya yüzde 150 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan İtalya ve Macaristan'a, Çekiciler ürün grubunda ise Fransa ve Belçika'ya üç haneli ihracat artışları yaşandı.

ALMANYA EN BÜYÜK PAZAR

Ocakta sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya 386 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 69 artışla 345 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 27 artışla 274 milyon dolar oldu.

Yine önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 91, Belçika'ya yüzde 62, Rusya'ya yüzde 14, Romanya'ya yüzde 17, Fas'a yüzde 20, Hollanda'ya yüzde 22 ihracat artışı, Birleşik Krallık'a yüzde 25, İspanya'ya yüzde 15, Polonya'ya yüzde 13, ABD'ye yüzde 40, İsveç'e yüzde 44, Portekiz'e yüzde 52 ihracat düşüşü yaşandı.

Yüzde 71'lik pay ile otomotiv ihracatının en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 15 artışla 1 milyar 873 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 9 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna ihracat yüzde 21,5 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na ise yüzde 25 ihracat artışı oldu.

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