ÖTV düzenlemesi
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Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de

Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımladı

24.09.2018 - 06:08 | Güncelleme: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yer alan bazı malların ÖTV matrah (vergisiz fiyat) limitlerinin yeniden tespit edildiği belirtildi.

İHA'nın göre; motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükseltildi.

Matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde belirlendi. Motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen elektrik araçlar için ÖTV matrahının limitleri normal motorlu araçlarla aynı olarak belirlendi.

Vergi matrahı 85 bin TL’nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 45 olurken, 135 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 50, 135 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise yüzde 60 olacak. Matrah değeri 170 bin TL’nin altındaki araçlarda ise vergi oranı yüzde 100 olurken, 170 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ÖTV yüzde 110 olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak belirlendi.
Bugün itibariyle yürürlüğe girecek kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

 

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