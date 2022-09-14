İkinci el otomobilde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 Ağustos 2022 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı için bu kişilere tanınan sürenin 15 Eylül 2022 tarihinde sona ereceği, bu tarihten sonra 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışının 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacağı belirtildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine 15 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlanacak.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecektir.

Bu şartlar sağlanmadan ticari faaliyet kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

DENETİMLER 3 FARKLI KANAL ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kamuoyunda 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması olarak bilinen düzenlemeye yönelik denetimler Ticaret Bakanlığı tarafından

SATIŞ KAYITLARI GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecektir.15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilgili bilgi sistemi üzerinden günlük olarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altında yapılan satışlar sorgulama ekranları aracılığıyla takip ve kontrol edilecektir.

Bu kapsamda, yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin pazarlama ve satış kısıtlaması dâhilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacaktır.

Ticari faaliyet kapsamında (bir takvim yılında 3’ten fazla satış yapan) yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekâleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecektir. Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapan gerçek veya tüzel kişilere idari para cezası uygulanacaktır. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunmaktan da idari para cezası verilecektir.

Satış kayıtları üzerinden yapılan denetimlerde ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü de kontrol edilecektir.Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığınca yapılacak denetimler kapsamında bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacaktır.

İŞ YERLERİ DENETLENECEK

15 Eylül 2022 tarihi sonrasında Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecektir.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek iş yeri denetimleri belirli aralıklarla bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler nezdinde devam edecektir.

Ayrıca, 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamındaki taşıtların satış veya pazarlamasının yapıldığına yönelik şikâyetler kapsamında Ticaret İl Müdürlükleri tarafından doğrudan iş yeri denetimleri gerçekleştirilecektir.6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamındaki taşıtların bu işletmelerde pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi halinde durum tutanak altına alınarak düzenlemeye aykırılık teşkil eden hususu destekleyici bilgi ve belgeler ile birlikte Ticaret Bakanlığına iletilecektir.Ticaret İl Müdürlükleri tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen tutanak ve diğer bilgi ve belgeler üzerinden yapılacak inceleme neticesinde mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır.

İLANLAR DENETLENECEK

İlan sitelerinde pazarlaması yapılan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek söz konusu pazarlama ve satış faaliyetleri de takip edilecektir.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Yapılan takip, kontrol ve denetimler neticesinde 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile ticari faaliyet kapsamında satış yapan tüm gerçek veya tüzel kişilere her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanacaktır.