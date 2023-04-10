Otomotivde ihracat rekoru

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi mart ayında aylık bazda tarihi rekora imza attı.

Sektörün mart ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22.8 artışla 3.3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13.9 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15.8 artarak 8 milyar 619 milyon dolara ulaştı.

İhracat sonuçlarını değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Martta elde ettiğimiz aylık bazdaki tarihi rekor, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedeflediğimiz 34 milyar dolara ulaşma yolunda önemli bir motivasyon oldu. Küresel çapta yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat odaklı büyümesine katkı sunmaya odaklıyız" dedi.

Baran Çelik, mart ayında Çekiciler ve binek otomobiller ihracatında yüksek oranlı artışlar olduğunu, ülkeler bazında ise Fransa, İspanya ve Polonya’ya çift haneli ve yüksek oranlı artış kaydettiklerini söyledi.

TEDARİKTE YÜZDE 15 ARTIŞ

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin geçen ay ihracatı yüzde 15 artarak 1 milyar 333 milyon oldu. Binek otomobillerde mart ayı ihracatı yüzde 47 artarak 1 milyar 7 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 azalarak 483 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 78 artarak 252 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 47 artarak 179 milyon dolar oldu.

Türkiye Otomotiv Sektörü Mart 2023 Aylık Mal Grubu İhracatı

2022 2023 23/22 2023 Ürün Grubu Fob USD Fob USD Değ.% Pay% TEDARİK ENDÜSTRİSİ 1.157.700.180 1.333.035.090 15 40,5 BİNEK OTOMOBİLLER 682.981.516 1.006.945.225 47 30,6 EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR 527.970.206 482.731.567 -9 14,7 ÇEKİCİLER 141.649.598 252.229.404 78 7,7 DİĞER 169.210.462 214.809.476 27 6,5 Toplam 2.679.511.962 3.289.750.763 23 100

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 13 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 9, Fransa’ya yüzde 29, Rusya’ya yüzde 350, İngiltere’ye yüzde 11 artış, ABD’ye ise yüzde 8, ihracat düşüşü yaşandı.

BİNEK OTOMOBİLDE FRANSA'YA YAPILAN İHRACAT YÜZDE 238 ARTTI

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 238, İspanya’ya yüzde 81, İtalya’ya yüzde 46, Birleşik Krallığa yüzde 68 Almanya’ya yüzde 60 Polonya’ya yüzde 30, Bulgaristan’a yüzde 65 ihracat artışı, İsrail’e yüzde 31 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 15, Belçika’ya yüzde 40, İspanya’ya yüzde 19, Almanya’ya yüzde 8 ihracat düşüşü görülürken, Fransa’ya yüzde 62, Slovenya’ya yüzde 12, İtalya’ya yüzde 7 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa’ya yüzde 13 ihracat düşüşü ve Almanya’ya yüzde 50, İtalya’ya yüzde 46 ihracat artışı yaşanırken, çekiciler ürün grubunda ise Fransa, İspanya ve Belçika’ya yüksek oranlı ihracat artışları kaydedildi.

AB'YE YAPILAN İHRACATTA YÜZDE 29 ARTIŞ

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya’ya mart ayında 475 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ikinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 97 artışla 434 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 15 artışla 309 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 46, Polonya’ya yüzde 32, Slovenya’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 40, Rusya’ya yüzde 350 ihracat artışı, ABD’ye ise yüzde 30 ihracat düşüşü yaşandı.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak- Mart 2022 Kümülatif Mal Grubu İhracatı

2022 2023 23/22 2023 Ürün Grubu Fob USD Fob USD Değ. % Pay% TEDARİK ENDÜSTRİSİ 3.229.233.149 3.624.874.227 12 42,1 BİNEK OTOMOBİLLER 2.149.246.414 2.625.510.767 22 30,5 EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR 1.397.727.486 1.287.708.187 -8 14,9 ÇEKİCİLER 302.734.003 578.296.516 91 6,7 DİĞER 366.097.813 502.608.789 37 5,8 Toplam 7.445.038.864 8.618.998.486 16 100





Ülke grubu bazında yüzde 70 pay ile en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 29 artışla 2 milyar 310 milyon dolar ile ihracat yapıldı.

Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 20 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na ise yüzde 212 ihracat artışı oldu.