Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı

Bundan 10 yıl önce patlak veren 'dizel skandalı' sonrasında sıfır emisyonlu yüzde 100 elektrikli otomobillere yönelen otomobil markaları, son dönemde ise 'hibrit' çözümlere ağırlık vermeye başladı.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'in en büyük otomobil etkinliği konumundaki Şangay Otomobil Fuarı, sektörde değişen trendleri de gözler önüne serdi.

Öyle ki, bugüne kadar Çinli ve Batılı markaların başta Çin pazarı için geliştirdiği yüzde 100 elektrikli otomobil teknolojilerine sahne olan Şangay fuarına, bu yıl ise markaların özellikle 'hibrit' teknolojileri damga vurdu.

Çinli otomobil üreticileri ve Batılı rakipleri, dünyanın en büyük otomotiv pazarındaki artan talebi karşılamak için gelişmiş uzun menzilli hibrit araçlarını Şangay'da sergiledi.

REKLAM

Bu modeller arasında, bataryaların menzilini uzatmak için yalnızca jeneratör görevi gören benzinli motorlara sahip ve uzun menzilli elektrikli araçlar (E-REV) olarak adlandırılan yeni nesil otomobiller ise dikkat çekiyor.

LÜKS ARAÇLARIN MENZİLİ ARTIYOR

Şangay'da tanıtılan hibrit modellere göz atacak olursak, Çinli markalardan Geely'nin sahibi olduğu premium otomobil üreticisi Zeekr, benzinli motoru devreye girmeden önce sadece elektrik gücüyle 380 km yol şarj edilebilir (plug-in) hibrit SUV modeli 9X'i tanıttı.

Zeekr 9X'in elektrik menzili, birçok tamamen elektrikli aracın menziline eş değer olması ile dikkat çekerken, ABD, Avrupa ve diğer pazarlardaki plug-in hibritlere göre çok daha uzun bir menzile sahip olması ile de öne çıkıyor. Chery'nin premium segmentte konumlandırdığı markalarından Jetour, G900 isimli bir prototip sergiledi. E-REV menzil artırıcı sisteme sahip bu SUV model, arka tamponun altında köşelere monte edilmiş itici sistemleri sayesinde su yüzeyinde de ilerleyebiliyor. Denge sensörleri, yuvarlanma ve eğimi dengelemek için kullanılacak bu itici güç ünitesi aracı su üstündeyken de yönlendirmeye imkan tanıyacak. REKLAM Jetour, G900 haricinde bir de F700 isimli bir pick-up konsepti fuarda sergiledi. Chery tarafından geliştirilen Gaia E-REV platformunda üretilen bu araçta 2.0 litrelik içten yanmalı bir motor bataryalar için jeneratör olarak kullanılıyor. BYD'nin lüks SUV modeli Yangwang U8'in uzunluğu artırılmış 'L' modeli de Şangay'da sergilenen bir diğer E-REV otomobil oldu. Güç aktarma organı henüz doğrulanmamış olsa da, U8L'nin 2.0 litrelik turbolu benzinli motoru, 49.05 kWh LFP Blade bataryayı şarj etmek için jenaratör görevi görecek. Bu modelin de standart U8 gibi acil su üstü kaldırma, lastik patlasa bile dengeli sürüş ve 360 ​​derece dönüş gibi özellikleri bulunuyor.

ELEKTRİKLİLERDEN DAHA HIZLI BÜYÜDÜLER Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, geçen yıl Çin pazarında hem E-REV'lerin hem de plug-in hibritlerin satış adetleri, yüzde yüz elektrikli otomobillerden daha hızlı büyüdü. Bu durum, Çin pazarının yarısının elektrikli araçlardan oluşmasına katkı sağladı. 2024 yılında, Çin'deki E-REV satışları yüzde 79 artarak 1.2 milyon araca, şarj edilebilir hibrit (plug-in) satışları yüzde 76 artarak 3.4 milyona yükselirken, elektrikli araç satışları ise yüzde 23 artarak 6.3 milyon adede ulaştı. Tamamen elektrikli modeller bu yılın ilk çeyreğinde ise her iki hibrit çeşidinden daha hızlı büyüme gösterdi. Fakat, Çin'deki ve diğer pazarlardaki hibrit 'patlaması', son yıllarda sadece yüzde yüz elektrikli otomobil geliştirmeye odaklanan geleneksel otomobil üreticilerinin de ürün gamlarına benzinli-elektrikli modeller eklemesine neden oldu. REKLAM ALMANLAR DA O ALANA YÖNELİYOR Örneğin Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tüm yabancı otomobil üreticilerinin zorlandığı Çin'deki yavaşlayan satışlarını tersine çevirme çabasının bir parçası olarak tam elektrikli ve E-REV'ler için yeni bir araç platformu tasarlıyor. VW Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Brandstaetter, Alman otomobil üreticisinin gelecekte güç seçeneği esnekliğine yöneleceğini bildirdi.

Bir diğer Alman üretici olan Mercedes-Benz'in CEO'su Ola Kaellenius da, Şanghay fuarında yaptığı konuşmada hibritlerin 'kesinlikle Çin'de bir trend' olduğunu ve bu araçların batarya elektrikli araçlarla daha uzun bir süre birlikte var olacağını söyledi. Çin'deki bu gelişmelere rağmen, aralarında Tesla'nın da olduğu bazı otomobil üreticileri hibritleri iklim değişikliğini yavaşlatmak için gereken hızlı elektrikli araç geçişini engelleyen bir 'geçiş teknolojisi' olarak görüyor ve bu alana yönelmeye reddediyor. 53 HIBRITE KARŞIN 32 ELEKTRİKLİ SATIŞA ÇIKTI Araştırma şirketi JATO Dynamics'in verilerine göre, Çin'deki otomobil üreticileri 2024'te 16 yeni EREV ve 37 yeni plug-in hibrit modeli piyasaya sürdü, buna karşılık 32 yeni tamamen elektrikli model Çin'de satışa çıktı. REKLAM Jato Dynamics, Çin'deki otomobil üreticilerinin yakın gelecekte hibrit segmentine yatırım yapmaya edeceğini öngörüsüne de paylaşıyor. Öte yandan, bir otomobil üreticisinin Reuters ile paylaştığı tahminlere göre ise, E-REV'ler ve plug-in hibritler birlikte dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki satışların yaklaşık yüzde 35'ini oluşturacak, buna karşın sadece elektrikli otomobiller için bu oran yaklaşık yüzde 45 olarak tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ Türkiye ve Batı pazarlarının menzil artırıcı hibrit otomobiller ile Japon üretici Nissan sayesinde tanıştığı söylenebilir. Nissan'ın 'e-POWER' adını verdiği ve X-Trail ile Qashqai modellerinde sunduğu bu teknoloji, bataryayı şarj etmek için benzinli bir motoru jeneratör şeklinde kullanıyor. Aracın tekerleklerine sadece bataryadan güç aktarıldığı için aslında teknik olarak elektrikli bir sürüş deneyimi sağlanmış oluyor. Çin'deki gelişmeler, Batı pazarlarına 'e-POWER'a rakip teknolojilerin gelmesinin çok sürmeyeceğini gösteriyor. Türkiye otomotiv pazarındaki hibrit araçların güncel durumuna da bakmakta fayda var. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Mart 2025 döneminde Türkiye otomobil pazarının yüzde 29'unu hibrit otomobiller, yüzde 13.2'sini ise elektrikli araçlar oluşturdu. Plug-in hibrit teknolojisine sahip araçlar ise toplam otomobil satışlarının yüzde 4.2'sini oluşturdu. Bundan tam 1 yıl önce ise plug-in araçların payı yüzde 0.2 olarak ölçülmüştü. Hibritlerin toplam payı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 14.2 olarak kayıtlara geçmişti.