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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı! - Adana haberleri

        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!

        Adana'da, yolda otostop yapan 29 yaşındaki Hilal Şahin'i almak için duran fabrika işçisi C.K. (43), bu sırada yanına gelen kadının 3 arkadaşı tarafından feci biçimde dövülüp, otomobili gasp edildi. C.K.'nin ihbarı üzerine şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların, C.K.'nin kredi kartından alışveriş yaptığı da belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:37
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        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
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        Adana'da olay, 11 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.

        GENÇ KADINI ALMAK İÇİN DURDU

        DHA'da yer alan habere göre fabrika işçisi C.K. (43), caddede otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında bekleyen Hilal Şahin (29) el kaldırdı. C.K. durup, genç kadının nereye gideceğini sordu.

        DARP EDİP ARAÇTAN İNDİRDİLER

        Şahin otomobile bindikten sonra Abdülkadir Güneş (19), arka kapıdan araca binip, el frenini çekti. Aracın yanına gelen Emirhan Güzenge (18) ile İlker Enis (29), C.K.'yi darp edip, otomobilden indirdi. Direksiyona geçen Güneş, diğer şüphelilerin de otomobile binmesiyle bölgeden uzaklaştı.

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        ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        C.K.'nin ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

        OTOMOBİLİN PLAKALARINI SÖKTÜLER

        Ekipler, şüphelilerin otomobili Sucuzade Mahallesi'ndeki bir otoparka çektiklerini ve plakalarını söktüklerini saptadı. Ekipler, Şahin'i evine yapılan baskında, diğer 3 şüpheliyi de otoparkta gözaltına aldı.

        KREDİ KARTINDAN ALIŞVERİŞ YAPTILAR

        Şüphelilerin, C.K.'nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf edip, alkolün etkisinde oldukları için gasp olayını gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        #adana
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