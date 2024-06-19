OtoTekno 8'inci bölümüyle ekrana geldi
Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Koreli üretici Kia'nın elektrikli SUV modeli EV9 ve Japon motosiklet devi Honda'nın DCT şanzımanlı sport touring modeli NT1100 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...
Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, tasarım ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken Kia'nın elektrikli modeli EV9'u ve çift kavramalı şanzımanı ile performansı ve konforu bir arada sunan Honda NT1100'ü tüm yönleri ile incelendi.
16 Haziran pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 7’inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.
OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.