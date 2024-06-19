OtoTekno 8'inci bölümüyle ekrana geldi

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, tasarım ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken Kia'nın elektrikli modeli EV9'u ve çift kavramalı şanzımanı ile performansı ve konforu bir arada sunan Honda NT1100'ü tüm yönleri ile incelendi.

16 Haziran pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 7’inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.