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        Haberler Gündem Güncel Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var

        Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:00
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        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        AA'da yer habere göre otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan E'nin kullandığı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki minibüs çarpıştı.

        1 YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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