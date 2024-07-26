Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
AA'da yer habere göre otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan E'nin kullandığı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki minibüs çarpıştı.
1 YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.