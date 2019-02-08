Meslektaşları destek verdi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre oturarak savunma ve soru sorma tartışması önceki gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaşandı. 6 aylık Miray bebeğin tedavi gördüğü hastanede ölmesine ilişkin iki doktorun taksirle ölüme neden olma suçundan yargılandığı davada tanıklar dinleniyordu. Sanık avukatlarından Rümeysa Kılıç, tanığa oturarak soru sormak istedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi tarafından ayakta sorması için uyarıldı. Kılıç, usulde avukatların ayağa kalkarak konuşmasına dair bir şey olmadığını söyledi. Diğer sanık avukatı Ali Rıza Dizdar da meslektaşına destek vererek bu şekilde avukatların soru sorabileceğini ifade etti.

DIŞARI ÇIKARILACAĞI YÖNÜNDE UYARDI



Hakim, bu konuda Yargıtay kararı olduğunu belirterek ayağa kalkmasını istedi. Avukat Ali Rıza Dizdar, sadece hükmün ayakta dinleneceğini Ceza Muhakemesi'nde usulün bu olduğunu söyledi. Tanığa soru sormak için söz alan avukat Ali Rıza Dizdar ayağa kalkmayınca hakim bunun duruşma disiplini olduğunu hatırlatarak soru sorarken ayağa kalkmaması halinde duruşmadan çıkartılacağı yönünde uyardı.

AYAĞA KALKMADI MESLEKTAŞLARI DESTEK VERDİ



Avukat Ali Rıza Dizdar da "Ayağa kalkamadan konuşacağım. Savunma hakkımız zedelenmektedir. Ayağa kalkmadan konuşmaya ve soru sormaya yetkiliyim" dedi. Bunun üzerine diğer sanık avukatı Rümeysa Kılıç da "Meslektaşım dışarı çıkartılırsa ben de çıkarım" dedi. Müşteki avukatı İrem Gürbüz de meslektaşlarına destek vererek "Ben de duruşmadan çıkarım" diye konuştu.

DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDILAR



Hakim ise kendilerine duruşma disiplini icabı ayağa kalkmaları gerektiği hatırlatılmasına rağmen kalkmamakta ısrar etmeleri nedeni ile 3 avukatın da duruşma salonundan çıkartılmasına karar verdi. Hakim duruşmaya avukatlar olmadan devam etti.

ŞİKAYET ETTİ



Duruşma salonundan çıkan avukatlardan Ali Rıza Dizdar, Hakimler Savcılar Kurulu Adalet Yüksek Komisyonu Başkanlığı'na dilekçe vererek hakim Ahmet Vedat Güneş'i şikayet etti. Dizdar dilekçesinde, 7 Şubat 2019'da İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim Ahmet Vedat Güneş tarafından haksız olarak duruşmadan çıkartıldığını öne sürdü. Avukat Dizdar, dilekçenin devamında ise hakim Güneş'in savunma haklarını ihlal ettiğini, avukatların salondan çıkartılmasına rağmen mahkemenin şahitleri dinlemeye devam ettiğini, salondan çıkartıldığı için tanıklara soru soramadığını ifade etti.

HAKİMİN VERDİĞİ KARAR YASAYA AYKIRI



Kendisinin de aynı mahkemede o gün duruşması olduğunu söyleyen avukat Efkan Bolaç ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Tartışma yaşanan duruşmanın ardından yaklaşık bir saat sonra benim de aynı mahkemede duruşmam vardı. Ara karar oluşturulurken hakim ayağa kalkmamı istedi. Ben de 'CMK'da böyle hüküm yok. Ayağa kalkmıyorum' dedim. Bunun üzerine 'dışarı çıkartırım sizi' dedi. Ben de 'tutanağa geçin' dedim. O da 'niye orada oturuyorsunuz' dedi. Ben de 'aslında benim yerim kürsüde olması gerekiyordu ya da savcının da aşağı inmesi gerekiyordu' dedim. Tutanağa böyle geçirdi. Duruşma disiplinini bozduğum gerekçesiyle benim dışarı çıkmamı istedi. Tutanak istedim. Bana vermedi. Avukatın duruşmadan yasaklanması çok ciddi bir işlemlerdir. Bu şekilde hakimin verdiği karar yasaya aykırıdır."