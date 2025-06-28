Bazı otomobillerde ÖTV yüzde 220'ye kadar çıkacak! İşte Komisyonda kabul edilen yeni ÖTV düzenlemesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, bazı fosil yakıtlı ve hibrit binek araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Yapılan düzenleme kapsamında, araçların motor hacmi ile elektrikli motor gücüne bağlı olarak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek şekilde yeniden belirlenecek. Ayrıca, güvenlik amacıyla kamu kurumları tarafından satın alınacak yerli üretim araçlar için ÖTV muafiyeti sağlanacak. İşte kamuoyunun yakından takip ettiği yeni ÖTV düzenlemesinin öne çıkan detayları...
Ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek önemli değişikliklerin önünü açtı. Bu kapsamda, fosil yakıtlı ve hibrit binek araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri ile oranlarında güncellemeye gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre, araçların motor hacmi ve elektrikli motor güçlerine göre ÖTV oranları yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca, yerli üretimde en az yüzde 40 oranında yerli aksam içeren ve kamu güvenliği amacıyla kullanılacak araçların ilk alımı ÖTV’den muaf olacak. İşte, yeni vergi düzenlemesine dair merak edilen tüm ayrıntılar...
HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINA GİRİYOR?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak.
Komisyonda kabul edilen önergeyle ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.
ÖTV ORANLARI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK
Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş station vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
2025 ÖTV DÜZENLENMESİNE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ÖTV ORANI KAÇ OLACAK?
Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.
Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.