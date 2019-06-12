Konut, mobilya ve beyaz eşya sektöründe son 2 yıldır zaman zaman uygulanan ÖTV indirimi vatandaşların ve sektör temsilcilerinin talep ettiği konular arasında yer alıyor. ÖTV indiriminin devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ÖTV ile ilgili tüm detaylar...

ÖZEL TÜKERİM VERGİSİ (ÖTV) NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.),sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.),çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

ÖTV İNDİRİMİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımlarında uygulanan vergi indirimi uygulaması ikinci kez uzatıldı.

İndirim, 30 Haziran'a kadar uygulanmaya devam edilecek. Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü.

Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi.

Tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürülmüştü.