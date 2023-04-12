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Haberler Gündem 3. Sayfa "ÖTV indirimli otomobil" ilanıyla 190 kişiyi dolandırdılar!
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"ÖTV indirimli otomobil" ilanıyla dolandırdılar! Türkiye genelinde 190 mağdur şikâyetçi oldu

İnternette gördükleri "engelli çocuklara ÖTV indirimli araç" ilanına güvenip araç sahibi olmak isteyen 190 kişi, galeri sahibi tarafından dolandırıldı. Kişi başı en az 500 bin TL para kaptırdıklarını ifade eden Türkiye'nin çeşitli illerindeki mağdurlar, şikâyetçi oldu

İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir galeri, internet üzerinden "engelli çocuklara ÖTV indirimli araç" ilanı verdi. Engelli çocuğu olan kişiler bu ilan üzerinden uyguna araç sahibi olma hayaliyle galeri sahibi C.S.A. ile iletişime geçti.

GALERİCİ ORTADAN KAYBOLDU

Önce kapora ödeyen kişiler, daha sonra paranın kalan kısmını da gönderip araçlarını teslim alacakları günü bekledi. Teslim tarihi yaklaştıkça bahaneler üreterek zaman kazanan galerici, geçen cumartesi günü araçlarla beraber ortadan kayboldu. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 190 mağdur en az 500 bin TL para kaptırdıklarını iddia ettikleri galeri sahibinden şikâyetçi oldu.

"BİZİ ÇARPTI GİTTİ, PERİŞEN OLDUK"

Mağdur Zeki Yıldırım, "Gaziantep'ten deprem bölgesinden geliyorum. Özel çocuğum için engelli aracı almak istedim. Sancaktepe'deki oto galeriden alışveriş yapmak gerçekten depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi. 625 bin TL'yi 190 ile çarpınca ortalama 100 milyonu geçen bir vurgunla bizi çarptı gitti. Perişan olduk. Yazıktır, günahtır. Allah yedirmesin diyorum. Gerekli başvuruları da yaptık, bekliyoruz" dedi.

"ÇOCUĞUM MAĞDUR OLMASIN İSTEDİM AMA DOLANDIRILDIK"

Mağdur Recep Yiğit, "Biz engelli çocukların aileleri olarak yıllardır biriktirdiğimiz paralarımızla araç almak istedik. İstanbul Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde bir şirket bulduk. Bize engelli çocuğumuza ÖTV indirimli araç verebileceklerini söylediler. Yalnız bunun için bir aylık zaman içerisinde araçlarımızı teslim edebileceklerini bize bildirdiler. Kaporamızı verdik, ertesi gün şirket tarafından arandık, işlemlerin başlatılması için bizden paranın devamını istediler. Şase numarasını kontrol ettiğimizde şase numarasının sokaktan geçen herhangi bir araca ait olduğunu da öğrendik. Cumartesi günü de tası tarağı toplamış, dükkanını terk etmiş ve engelli çocukların ailesi olarak biz de mağdur durumdayız. Osmaniyeliyim, deprem bölgesinden kişiyim, yani oraya gideceğim. Gitmeden önce çocuğum orada mağdur olmasın diye araç almak istedim ama dolandırıldık" şeklinde konuştu.

"ALIM YAPACAĞIM ZAMAN ORTALIKTAN KAYBOLDULAR"

Diyaliz hastası mağdur Mustafa Aslan da "Ben ablam için engelli aracı almak için şirkete 520 bin TL para verdim. Aracı alım yapacağım zaman ortalıktan kayboldular. Dolandırıldım" diye konuştu.

"DÜKKÂNA GİTTİK BOMBOŞTU"

Mağdur Haydar Göçeri ise, "Biz bu galeriyi internetten bulduk. Piyasada araç bulamadığımız için onda da araç olduğu için direkt gittik yanına. Araçların olduğunu, istediğimiz aracın bulunduğunu söyledi ve sözleşme yaptık. 5 bin TL kapora verdik. Daha sonra da bizden vekâlet, araç için taahhütname ve satış vekâleti istedi. Vekâletimizi de verdik, daha sonra aracın şasesinin belli olduğunu, paranın tamamını yatırmamız gerektiğini söyledi, 550 bin TL para yatırdık. Pazar günü dükkâna gittik, bomboştu. Toplamda 190 kişi var. Kişi başı en kötü 500 bin TL para yatırmış yani 100 milyon TL üzerinde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sancaktepe'de bulunan galerinin boşaltıldığı ve araçların olmadığı görüldü.

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