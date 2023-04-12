"ÖTV indirimli otomobil" ilanıyla dolandırdılar! Türkiye genelinde 190 mağdur şikâyetçi oldu

Önce kapora ödeyen kişiler, daha sonra paranın kalan kısmını da gönderip araçlarını teslim alacakları günü bekledi. Teslim tarihi yaklaştıkça bahaneler üreterek zaman kazanan galerici, geçen cumartesi günü araçlarla beraber ortadan kayboldu. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 190 mağdur en az 500 bin TL para kaptırdıklarını iddia ettikleri galeri sahibinden şikâyetçi oldu.

Mağdur Zeki Yıldırım, "Gaziantep'ten deprem bölgesinden geliyorum. Özel çocuğum için engelli aracı almak istedim. Sancaktepe'deki oto galeriden alışveriş yapmak gerçekten depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi. 625 bin TL'yi 190 ile çarpınca ortalama 100 milyonu geçen bir vurgunla bizi çarptı gitti. Perişan olduk. Yazıktır, günahtır. Allah yedirmesin diyorum. Gerekli başvuruları da yaptık, bekliyoruz" dedi.

"ÇOCUĞUM MAĞDUR OLMASIN İSTEDİM AMA DOLANDIRILDIK"

Mağdur Recep Yiğit, "Biz engelli çocukların aileleri olarak yıllardır biriktirdiğimiz paralarımızla araç almak istedik. İstanbul Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde bir şirket bulduk. Bize engelli çocuğumuza ÖTV indirimli araç verebileceklerini söylediler. Yalnız bunun için bir aylık zaman içerisinde araçlarımızı teslim edebileceklerini bize bildirdiler. Kaporamızı verdik, ertesi gün şirket tarafından arandık, işlemlerin başlatılması için bizden paranın devamını istediler. Şase numarasını kontrol ettiğimizde şase numarasının sokaktan geçen herhangi bir araca ait olduğunu da öğrendik. Cumartesi günü de tası tarağı toplamış, dükkanını terk etmiş ve engelli çocukların ailesi olarak biz de mağdur durumdayız. Osmaniyeliyim, deprem bölgesinden kişiyim, yani oraya gideceğim. Gitmeden önce çocuğum orada mağdur olmasın diye araç almak istedim ama dolandırıldık" şeklinde konuştu.

"ALIM YAPACAĞIM ZAMAN ORTALIKTAN KAYBOLDULAR"

Diyaliz hastası mağdur Mustafa Aslan da "Ben ablam için engelli aracı almak için şirkete 520 bin TL para verdim. Aracı alım yapacağım zaman ortalıktan kayboldular. Dolandırıldım" diye konuştu.