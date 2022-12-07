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Haberler Otomobil ÖTV muafiyetli 10 model kaldı! ÖTV muafiyetli modeller hangileri?
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ÖTV muafiyetli son 10 model kaldı

Kasım ayı sonunda otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) matrah güncellemesi yapılmasına rağmen, engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araçlarda ise bu güncelleme henüz yapılmadı. Yıl başından bu yana araç fiyatlarının yüzde 50 oranında artmasına rağmen, halen en fazla 450 bin 500 lira fiyattan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyor. Gelinen noktada, ÖTV muafiyeti ile alınabilen model sayısı 10'u geçmiyor. Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli alabildiği otomobillere bakıldığında ise, söz konusu modellerin biri haricinde hepsinin, piyasada ölçü anlamında en küçük boyutlarda olan B ve A segmentte yer aldığı görülüyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

ÖTV muafiyetli 10 model kaldı! ÖTV muafiyetli modeller hangileri?

Otomotiv sektörü son dönemde yoğun bir gündem içinde. 24 Kasım'da Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan matrah güncellemesinin ardından, önceki günlerde de ODMD'nin açıkladığı ÖTV'yi sıfırlama planı hem sektör hem de tüketici nezdinde dikkatle takip ediliyor.

Fakat, sektördeki gündem maddeleri baş döndürücü hızla değişirken, ÖTV'de gözlerden kaçan bir noktaya da değinmek gerek.

Öyle ki, otomobillere uygulanan ÖTV'de yapılan matrah güncellemesi birçok otomobilin fiyatını yüzde 20'ye kadar düşürürken, engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araçlarda ise bu güncelleme henüz yapılmadı.

Dolayısı ile, yıl başından bu yana araç fiyatlarının yüzde 50 oranında artmasına rağmen, 1 Ocak 2022'den beri en fazla 450 bin 500 lira fiyattan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyor.

Bu rakamın üstündeki araçları ise ÖTV muafiyetli olarak satın almak mümkün olmuyor.

ÖTV MUAFİYETLİ MODELLER
MARKA MODEL VERSİYON FİYAT
Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 manuel 443 bin TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy Plus manuel 389 bin 500 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Urban manuel 424 bin 900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street manuel 422 bin 900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Plus manuel 438 bin 500 TL
Fiat Egea Hatchback 1.4 Street manuel 426 bin 900 TL
Fiat Panda 1.0 Urban manuel 439 bin 900 TL
Hyundai i10 1.0 MPI Jump manuel 300 bin 566 TL
Hyundai i10 1.0 MPI Jump otomatik 329 bin 298 TL
Hyundai i10 1.2 MPI Style otomatik 339 bin 887 TL
Hyundai i10 1.2 MPI Elite otomatik 355 bin 328 TL
Hyundai i20 1.4 MPI Jump manuel 370 bin 354
Hyundai i20 1.4 MPI Jump otomatik 424 bin 680 TL
Hyundai i20 1.4 MPI Style otomatik 432 bin 680 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump manuel 419 bin 791 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump otomatik 447 bin 347 TL
Kia Picanto 1.0 Feel otomatik 369 bin 420 TL
Kia Picanto 1.0 Live otomatik 375 bin 250 TL
Kia Picanto 1.0 Cool otomatik 383 bin 580 TL
Kia Picanto 1.2 Feel otomatik 383 bin 580 TL
Renault Clio Joy 1.0 SCe manuel 386 bin TL
Renault Taliant Joy 1.0 Sce manuel 383 bin TL
Seat Ibiza 1.0 Style manuel 435 bin 750 TL

Otomobil fiyatlarının son 1 yıldaki artışı ise, ÖTV muafiyetli model sayısını artık bir hayli azaltmış durumda. Gelinen noktada piyasada sadece 10 model ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyor.

ÖTV muafiyetinde kalan otomobillere bakıldığında da, söz konusu modellerin biri haricinde hepsinin, piyasada ölçü anlamında en küçük boyutlarda olan B ve A segmentte yer aldığı görülüyor.

1 MİLYON TL'YE ÇIKABİLİR

Engelli araç ÖTV'sinde geçen yıl sonunda yapılan artış oranı olarak, yeniden değerleme oranı esas alınmıştı.

Böylece, 330 bin 800 TL olan ÖTV muafiyetli otomobillerdeki üst limit, bundan 1 yıl önce yüzde 36 oranında yükseltilerek 450 bin 500 TL'ye taşınmıştı.

2023 için belirlenen yeniden değerleme oranı ise, geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 122.93 olarak açıklandı.

Dolayısı ile, eğer ÖTV muafiyetli otomobillerdeki limit artışında eğer bu oran geçerli olacaksa, yeni yıl ile birlikte 1 milyon TL'ye kadar olan otomobillerin ÖTV muafiyetli satın alınabilmesinin önü açılacak.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli otomobillerde geçerli olan limit, otomobilin motor ve silindir hacminden etkilenmiyor.

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranı belirliyor. 2018 yılında yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak otomobil satın alabiliyor.

Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3'üncü dereceye kadar yakınları da engelli bireye ait bu araçları kullanabiliyor.

Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanma imkanları bulunuyor.

Raporda belirtilen engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için ise, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığının açıkça belirtilme şartı aranıyor.

Söz konusu kişilerin, bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilmeleri ve bu araçları kendilerinin kullanabilmesi mümkün oluyor.

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