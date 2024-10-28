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        Haberler Yaşam Ovacık Yaylası'ndaki doğa güzellikleri hazan renkleriyle görüntülendi

        Ovacık Yaylası'ndaki doğa güzellikleri hazan renkleriyle görüntülendi

        İzmir'in Kemalpaşa ve Bayındır ilçeleri arasında yer alan Ovacık Yaylası, sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:33
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        Ege'de denize dik uzanan dağ sıralarından Bozdağlar'ın üzerindeki yaylalardan biri olan Ovacık, kızılçamın yanı sıra kestane, ceviz, kiraz ve gürgen ağaçlarıyla çevrili bir coğrafyaya sahip bulunuyor.

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        Dik vadilerin arasında irili ufaklı kanyonların bulunduğu bölgedeki 750 rakımlı yayla, kestane ve üzüm başta olmak üzere meyve ve sebze tarımı ile arı yetiştiriciliğiyle tanınıyor.

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        Yaylanın zengin bitki çeşitliliği özellikle bahar aylarında gözlenebiliyor.

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        Sonbaharla birlikte kızılçam ormanlarından gelen yeşilin yanına farklı ağaçların kızıl ve sarı tonlarını da alan yayla manzarası, doğa yürüyüşü yapmak isteyen çok sayıda kişiyi bölgeye çekiyor.

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        Bu dönemde kışın habercisi olarak görülen mor çiğdemlerin de açtığı yaylada kestane hasadının hareketliliği yaşanıyor.

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        #Ovacık Yaylası
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