ABD Başkanı Trump'ın yaptığı değişiklikler dikkati çekti: Oval Ofis'te altın çağı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıl sonra geri döndüğü Beyaz Saray koltuğuna oturduğu ilk gün "Amerika'nın altın çağı olacak" ifadelerini kullanmış ve gelir gelmez Oval Ofis'te bazı değişiklikler yapmıştı.

Trump'ın ofisinde yaptığı son değişiklikler ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından daha da fark edildi.

Trump, geleneksel olarak daha minimal şekilde süslenen Oval Ofis'i kendi kişisel zevkini yansıtan bir ortama dönüştürdü: süslü, gösterişli ve altın süslemelerle dolu.

Şömine rafından sehpalara kadar, gözle görülür pek çok alanda altın kullanıldığı görüldü.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Oval Ofis

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te daha az sayıda etkinlik yapmayı tercih ederken, Trump, Oval Ofis'te haftada en az birkaç kez basına açık bir etkinlik düzenliyor.

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Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Oval Ofis

Yeni bir başkanın Oval Ofis'i yeniden dekore etmesi alışılmadık bir durum değil, ancak ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın odanın görünümünde modern başkanlık tarihindeki en kapsamlı değişikliklerden bazılarını yaptığı ifade edildi.